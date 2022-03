De app van Het Nieuwsblad is vernieuwd: ontdek hem nu en geef je mening

Vanaf vandaag kan iedereen de nieuwe app van Het Nieuwsblad downloaden. Deze app heeft niet enkel een nieuw design dat strakker en overzichtelijker oogt, maar is ook sneller en brengt het nieuws nog beter tot bij jou.

Heb je de nieuwe app nog niet? Je kan hem hier downloaden of je bestaande app updaten.

Ben je wel al aan het surfen in onze nieuwe app? Laat ons hier weten wat je ervan vindt!

Een nieuwe app wil niet zeggen dat ons werk erop zit, onze app zal vanaf nu regelmatig een update krijgen, en dat zal ook voornamelijk op basis van jullie vragen en feedback zijn.

Wat is er veranderd?

- Onze nieuwe app is sneller en stabieler. De technologie waarop onze vorige app draaide was verouderd, daarom is de app volledig opnieuw ontwikkeld. Dat betekent dat de app voor jou als gebruiker beter zal werken. Zo kan je onbezorgd het nieuws blijven lezen bij ons.

- Het design van de app heeft ook een grondige opfrissing gekregen, het is overzichtelijker en beter leesbaar. Zo hopen we jou een aangename leeservaring te bieden.

- In de instellingen rechts bovenaan kan je nu nog makkelijker je voorkeuren beheren en je aanmelden om onze plusartikels te lezen. Ben je nog geen abonnee dan kan je er elke maand 3 gratis lezen als je aangemeld bent.

- Het menu en zoekscherm hebben we ook eenvoudiger gemaakt zodat je snel de informatie vindt die je zoekt.

- Voor onze redactie hebben we meer mogelijkheden voorzien om het nieuws te bundelen en op een overzichtelijker manier te presenteren, zo vind jij nog sneller alle informatie in een oogopslag.

Maar dit is dus niet het eindpunt, er zijn nog heel wat mooie verbeteringen op komst de komende maanden waarvan we je uiteraard op de hoogte houden.

Intussen doen onze journalisten dagelijks hun uiterste best om via deze app het belangrijke nieuws snel tot bij jou te brengen, met achtergrond en duiding, maar ook ontspanning en nuttige tips voor jouw dagelijks leven.

DOWNLOAD DE VERNIEUWDE APP

GEEF JE MENING

Veel leesplezier!