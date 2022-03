Proces aanslagen Parijs 2015 hervat

Het proces rond de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is dinsdag hervat voor het speciale assisenhof in de Franse hoofdstad. Op 15 februari werd het assisenproces opgeschort wegens twee nieuwe besmettingen met het coronavirus onder de beschuldigden.

Het proces over de aanslagen in Parijs en Saint-Denis, die aan 130 mensen het leven hebben gekost, startte op 8 september. Coronabesmettingen legden het al meerdere keren stil. Begin januari kwam er een opschorting vanwege de coronabesmetting van Salah Abdeslam, de hoofdbeschuldigde en enige overlevende van het commando dat als verantwoordelijk geldt voor de aanslagen.

Het proces hernam op 11 januari, om op 18 januari een nieuwe opschorting te kennen wegens een positieve test door El Haddad Asufi. De debatten zijn dan op 25 januari hervat, tot twee andere beschuldigden, de Belgische Marokkaan Mohamed Amri en de Algerijn Adel Haddadi, op dinsdag 15 februari positief testten. Het proces werd dan verdaagd tot ten vroegste 22 februari.

Vandaag/dinsdag is het proces opnieuw hervat. Het hof verhoort er een Belgische onderzoeker over de zoektocht naar waar het jihadistische commando zich verschool in augustus en september 2015. Drie andere Belgische politieagenten zouden deze week via videoconferentie vanuit Brussel getuigen.

Het einde van het proces, aanvankelijk gepland voor eind mei, wordt nu eind juni verwacht.