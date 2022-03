Hulp voor Oekraïne: organiseer jij iets om de slachtoffers van de oorlog te helpen? Deel je actie dan hier

Overal in Vlaanderen duiken hulpacties voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne op. Die willen we met Het Nieuwsblad graag ondersteunen. Daarom kan je hier jouw hulpactie insturen. Of je nu (levens)middelen inzamelt of op een andere manier wil helpen: via deze weg willen we jouw actie delen met onze lezers.