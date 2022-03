Hoe ‘verwachte doelpunten’ de stand helemaal zouden hertekenen: Union, Antwerp en KV Mechelen razend efficiënt, Anderlecht bovenaan in xG-klassement

Stel dat elke ploeg in 1A nu eens gewoon elke kans die een doelpunt waard is binnenschiet. Hoe zou het klassement er dan uitzien? Wel, Anderlecht zou zowaar op kop staan, net boven de reële leider Union. Ook in de staart van de Jupiler Pro League-ranking komen verwachtingen en realiteit niet altijd overeen, en daar mag Zulte Waregem best tevreden mee zijn.

Verwachte doelpunten

De ‘expectedgoals‘-statistiek (xG) maakt het mogelijk om de kwaliteit van de schoten op doel uit te drukken in een objectief cijfer. Aan de hand van historische data en verschillende parameters wordt voor elke doelpoging berekend hoe groot de kans is dat er effectief een doelpunt uit volgt. Van elke wedstrijd kan men door de waarden van alle kansen op te tellen ook een xG-resultaat bekomen en zo de vergelijking maken met de werkelijke eindscore.

Grote conclusies vastknopen aan de statistieken van aparte wedstrijden is zelden een goed idee, maar het is wel erg interessant om de verwachte treffers en tegengoals over een heel seizoen heen samen te nemen en om te zetten in verwachte doelpuntensaldo’s.

Drie ploegen in top 8 overtreffen verwachtingen

De Play-off-plaatsen tellen drie ‘overpresterende’ teams, waarvan twee in de top 4. Union scoorde meer én incasseerde minder goals dan verwacht. Zoals af te lezen is in de tabel onderaan, resulteert dat voor de competitieleider in een verwacht doelpuntensaldo (26,8) dat ver onder het werkelijke doelpuntensaldo (40) blijft. Bij Antwerp, dat zelfs een negatief verwacht saldo laat optekenen, is de situatie vergelijkbaar. The Great Old toonde zich achterin efficiënt en profiteert bovendien van het feit dat topschutter Michael Frey 20 doelpunten scoorde uit 15 xG.

Malinwa is misschien wel de meest opvallende ploeg bij het bestuderen van de expected goals: het aantal tegendoelpunten is normaal te noemen, maar KV scoorde wel 16,3 keer meer dan verwacht en kampeert daardoor in de top 8 en niet in de middenmoot. Daar zit Rob Schoofs met zijn wereldgoal alvast deels voor iets tussen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

RSCA op kop

Opmerkelijk: Anderlecht prijkt bovenin, maar strijdt in realiteit nog om een plek in de top 4. Toch heeft dat vooral met concurrenten als Union en Antwerp te maken, want Anderlecht zit zowel qua treffers als qua tegendoelpunten in de lijn van de verwachtingen. Dat geldt globaal beschouwd ook voor Club Brugge, al had blauw-zwart op basis van de xG-statistiek in totaal 3 à 4 keer vaker kunnen scoren.

Het belang van een efficiënte verdediging

Genk slikte te veel goals en is vandaag grotendeels om die reden eerder met de top 8 dan de top 4 bezig. Ook bij Standard is dit (een van de vele) problemen. KV Kortrijk verhinderde dan weer beduidend meer doelpunten dan verwacht: niet 45,5 maar 36 treffers gingen tegen de Kortrijkse touwen, en dat vertaalt zich net als bij Antwerp en Union duidelijk door in het doelpuntensaldo.

© BELGAIMAGE

Zulte Waregem rode lantaarn

Onderaan lijken Eupen en vooral Zulte Waregem de schade te beperken. De ploeg van Timmy Simons en Davy De fauw, in de praktijk 15e op de ranking, is immers hekkensluiter wat de verwachte doelpuntensaldo’s betreft. Bij Seraing ontbreekt het dit seizoen duidelijk aan efficiëntie in beide zestienmetergebieden, want statistisch gezien zouden ze gerust (nipt) kunnen wegblijven van de 17e plaats in het klassement. In realiteit bedraagt hun achterstand op provinciegenoot Eupen 5 punten en is de situatie behoorlijk precair.

De ranking

1. RSC Anderlecht 30,2(werkelijk saldo: 28; verschil: -2,2)

2. Union SG 26,8(40; +13,2)

3. Club Brugge 25,8(22; -3,8)

4. KRC Genk 23,6(15; -8,6)

5. KAA Gent 21(17; -4)

6. Cercle Brugge 10,4(6; -4,4)

7. Sporting Charleroi 10,1(5; -5,1)

8. Royal Antwerp FC -0,6(15; +15,6)

9. OH Leuven* -1,6(-5; -3,4)

10. STVV -4,5(-5; -0,5)

11. KV Kortrijk -7,7(1; +8,7)

12. Standard* -7,8(-15; -7,2)

13. KV Mechelen* -12,1(2; +14,1)

14. KV Oostende -16,3(-24; -7,7)

15. KAS Eupen -21,2(-16; +5,2)

16. RFC Seraing -23,4(-32; -8,6)

17. Beerschot* -25,3(-31; -5,7)

18. Zulte Waregem -27,5(-23; +4,5)

*Eén wedstrijd minder gespeeld