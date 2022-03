Massale solidariteit voor Oekraïne, maar waarom deden we dat niet voor Syrië of Afghanistan?

De solidariteit met Oekraïne is van ongeziene omvang. Massaal veel burgers die de straat opkomen uit protest tegen de oorlog, mensen die hun huizen openstellen, de NMBS die gratis treintickets aanbiedt voor vluchtelingen. Maar er klinkt intussen ook heel wat kritiek, want die solidariteit zagen we niet voor alle migranten die in een rubberbootje de Middellandse Zee overvoeren noch voor de vele vluchtelingen die al jarenlang in de Belgische straten proberen te overleven.