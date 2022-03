Dronken buschauffeur van De Lijn veroorzaakt paniek: “Ze negeerde rood licht en reed bijna voetgangers omver”

“Al acht jaar neem ik deze Lijnverbinding en dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt reiziger Laurens De Rocker. “Toen ik wou opstappen in Lochristi moest ik al heel lang wachten. Onmiddellijk had ik door dat er iets niet klopte. De chauffeur stopte niet bij haltes en negeerde zelfs een rood licht. Ze reed ook veel te snel. Het scheelde geen haar of ze had ook enkele fietsers of voetgangers aangereden.”

Enkele reizigers verwittigden daarop de Gentse politie en de bus werd ter hoogte van Dampoort staande gehouden. “De chauffeur legde een positieve ademtest af en haar rijbewijs werd voor vijf dagen ingetrokken”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “Er is een proces-verbaal opgemaakt.” De passagiers van de betrokken bus konden nadien met een nieuwe lijnbus hun rit verderzetten.

De Lijn werd op de hoogte gesteld van de feiten. “Het onderzoek is momenteel in handen van de politie en wij wachten hun bevindingen af”, zegt woordvoerder Marco Demerling. “Indien blijkt dat de chauffeur dronken was en zich roekeloos gedroeg, zullen wij als De Lijn genoodzaakt zijn om acties te nemen. De veiligheid van onze reizigers en de andere weggebruikers staat voor ons voorop.”