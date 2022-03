Beslissing bij Club Brugge over inzetbaarheid Charles De Ketelaere in halve finale Croky Cup valt pas woensdag (maar de kans is klein dat hij start)

Wel in de selectie, maar woensdagavond waarschijnlijk niet aan de aftrap: de schouder van Charles De Ketelaere is nog niet helemaal oké. De kans is groot dat Adamyan voor de return van de halve finale van de Croky Cup tegen AA Gent gewoon in de ploeg blijft staan, want coach Alfred Schreuder heeft geen redenen om onnodige risico’s te nemen.