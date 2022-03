Beelden tonen raketaanval op tv-toren in Kiev

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is de televisietoren getroffen door een Russische aanval. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Russische aanval raakte de uitrusting van de toren, aldus het ministerie. “De zenders zullen gedurende een bepaalde tijd niet werken”, aldus het ministerie in een bericht op Facebook. Wel moeten back-upsystemen uitzendingen weer mogelijk maken.

Op Twitter zijn video’s en foto’s te zien van een toren die getroffen wordt door een explosie. De toren staat wel nog overeind. Volgens het agentschap Unian zouden twee raketten zijn ingeslagen aan de televisietoren.

De toren staat in dezelfde wijk als de site van Babi Yar, een ravijn waar de nazi’s in twee dagen tijd in 1941 meer dan 30.000 joden om het leven hadden gebracht. De plaats is nu nog steeds een belangrijke herdenkingssite.

Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, noemt de situatie “bedreigend”. “De vijand wil het hart van ons land veroveren. Maar we zullen vechten en Kiev niet opgeven”, aldus Klitsjko op Telegram. Hij waarschuwt tegelijk voor paniek en valse informatie.

Het Russische leger had eerder gewaarschuwd infrastructuur van de Oekraïense veiligheidsdiensten in de Oekraïense hoofdstad te zullen aanvallen. Volgens het ministerie zouden de troepen de bron van “informatieaanvallen” treffen. Inwoners die nabij zulke infrastructuur woonden, kregen de raad hun woningen te verlaten.

(tica)