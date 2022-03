Nikola Storm van KV Mechelen zit in de preselectie van de Rode Duivels

Nikola Storm zit in de preselectie voor de stage van de Rode Duivels eind maart voor spelers met minder dan 50 caps. Dat meldt zijn club KV Mechelen. De 27-jarige aanvaller zit dit seizoen al aan vijftien competitiedoelpunten en staat momenteel zesde in de Jupiler Pro League. Dat is blijkbaar ook bondscoach Roberto Martinez niet ontgaan. Storm was in het verleden wel al jeugdinternational, maar werd nog nooit geselecteerd voor de eerste ploeg van de Rode Duivels.