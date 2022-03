Zelfs corona krijgt haar niet klein: Queen Elizabeth (95) gaat weer aan het werk

De 95-jarige vorstin testte op 20 februari positief op het coronavirus en dat leidde tot bezorgdheid over haar gezondheid. Een dikke week later is er dan hoopgevend nieuws: de Queen was gezond genoeg om dinsdag de nieuwe ambassadeurs van Tsjaad en het vorstendom Andorra via videoconferentie toe te spreken vanuit Windsor Castle, waar ze woont.

Vorige week moest de koningin soortgelijke afspraken met diplomaten afzeggen om dat ze volgens haar diensten leed aan milde covid-symptomen. Een diplomatieke receptie die voor woensdag gepland stond, is afgelast op advies van de regering vanwege de toestand in Oekraïne.