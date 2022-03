Aalstenaar brengt bazooka mee om aartsrivaal te bestoken: “Poetin mag dat blijkbaar ook”

Ook van uit de – officieuze – Voil Jeanettenstoet kwam op typisch Aalsterse wijze kritiek op de actualiteit. Zo had een carnavalist een “kruisraket” meegebracht om aartsrivaal Dendermonde te bestoken: “Ik wil dat al jaren, maar een stad mag je niet zomaar binnenvallen. Poetin mag dat blijkbaar wel, dus dacht ik: ’t Is gedaan met Deiremonne.”

De Voil Jeanettenstoet in Aalst is net zoals het hele carnavalsgebeuren in de stad officieus, want het zijn de carnavalisten zelf die activiteiten opzetten. De stad organiseerde geen festiviteiten. Dinsdag was de stad, zoals de traditie het wil, van de ‘Voil Jeanetten’, die met hun kinderwagens en gekleed in oude dameskleren door het centrum trokken.