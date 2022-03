Orange wil stoppen met 3G tegen 2025

Orange is van plan zijn mobiele 3G-netwerk in België tegen 2025 uit te schakelen. Dat heeft de Franse moedergroep dinsdag aangekondigd. Het nog oudere 2G-netwerk zal daarna pas uitgefaseerd worden.

Er is in België al een ruime 4G-dekking en de drie grote operatoren zijn intussen ook begonnen met 5G. Door de verouderde 2G- en 3G-netwerken af te schakelen, komen frequenties vrij om de capaciteit en de dekking van 4G en 5G te verbeteren, zegt Orange.

In België is het bedrijf van plan 3G af te zetten tegen 2025, het nog oudere 2G-netwerk zou op de schop gaan tegen 2030. Een precieze tijdlijn zal Orange België later nog bekendmaken. Het zal dan ook zijn klanten verwittigen.

Na de afschakeling zullen klanten niet meer kunnen bellen of surfen met toestellen die nog geen 4G-verbinding kunnen maken. Wie nog een oude, onverwoestbaar geachte Nokia 3210 van rond de eeuwwisseling in de schuif heeft liggen, zal die niet meer kunnen gebruiken.