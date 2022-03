Le Pen en Zemmour halen voldoende handtekeningen binnen om deel te nemen aan Franse presidentsverkiezingen

Zémmour haalde 620 handtekeningen van verkozenen binnen, Le Pen 503. Die laatste had onlangs nog haar campagne opgeschort tot ze aan haar 500 handtekeningen geraakte.

Ook Nicolas Dupont-Aignan, de voorzitter van de extreemrechtse partij Debout la France mag zich officieel kandidaat stellen, met 532 handtekeningen.

De extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, de enige kandidaat aan de verdeelde en verzwakte linkerkant van het politieke spectrum die meer dan tien procent haalt in de peilingen, kondigt op Twitter eveneens aan dat hij voldoende handtekeningen heeft. “Ik had me geëngageerd om een andere kandidaat te sponsoren als ik meer dan 500 handtekeningen haal”, zei hij, en kondigt aan dat hij vanaf woensdag Philippe Poutou steunt.

De kandidaten hebben tijd tot vrijdag 18.00 uur om hun handtekeningen door te spelen naar de Grondwettelijke Raad. Die moet dan nog verifiëren of de handtekeningen komen van verkozenen uit minstens 30 verschillende departementen.

Huidig president Emmanuel Macron, die zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld, haalde een tijd geleden zijn 500 handtekeningen al binnen. Verwacht wordt dat de president vrijdag, de dag van de deadline, zijn kandidatuur zal aankondigen.

Ook Valérie Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (Les Verts), Fabien Roussel (PCF), Jean Lassalle (die in 2017 de beweging Resistons! oprichtte om zijn presidentscampagne te ondersteunen) en Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) hebben voldoende handtekeningen.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april, de tweede ronde op 24 april.