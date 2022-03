Bijzonder emotionele Roman Bezus (AA Gent) vraagt om te bidden voor zijn thuisland Oekraïne: “Mijn ouders en zus slapen amper”

Hoe voelt een Oekraïense voetballer zich bij de oorlogssituatie in zijn thuisland? In zak en as, zo blijkt. Roman Bezus, ex-STVV, nu AA Gent, heeft het moeilijk om zich te concentreren op zijn job bij de Buffalo’s. “Familie en vrienden leiden en lijden momenteel een leven in schuilkelders.”

“Het is moeilijk om me op mijn job te concentreren, tegelijkertijd ook bevrijdend om mijn ding te kunnen doen op het voetbalveld”, zo vertelt Bezus, die elke dag contact probeert te maken met zijn familie in Krementsjoek. “Dat is mijn thuishaven. Direct gevaar is er daar nog niet, Krementsjoek ligt op 300 kilometer van Kiev, maar dag en nacht loeien de alarmen, zijn er beangstigende sirenes en doffe knallen op afstand, dan ben je verplicht om naar de schuilkelders te trekken. Voor mijn ouders en zus en kinderen is dat geen leven. Ze slapen amper. Daarnaast ligt het dagelijkse leven helemaal stil. Winkels en ziekenhuizen? Zo veel mogelijk gesloten. Of de kinderen naar school kunnen? Geen denken aan.”

Bevallen in kelder

Bezus zelf speelde zelf ooit in Kiev en in Dnipropetrovsk. Hij heeft vrienden in beide steden. Dnipro ligt wat verderaf van grootstad Kiev, waar de zwaarste bombardementen plaatsvinden. Zo’n 300 kilometer. Toch heeft Bezus vrienden op beide plekken die een absurd leven leiden momenteel.

“Een ex-ploegmakker z’n vrouw moet ergens bevallen in een kelder waar niet de juiste medische zorgen zijn. Het lijkt of de klok plots honderden jaren terug in de tijd is gegaan. Zoiets is toch niet meer normaal? Niet in 2022.”

Dagelijks bidden

Bezus dacht er al aan om zelf mee de strijd aan te gaan in Oekraïne, maar die gedachte liet hij wijselijk varen. “Verplichting om dat te doen is er uiteraard niet. Ik voel me wel moreel verplicht om zo veel mogelijk te doen vanop afstand voor mijn landgenoten. In Gent zijn veel Oekraïners, ook in Brussel en Antwerpen. Er zijn verschillende communities opgestart. We proberen goederen te verzamelen. Thermische kledij, medicijnen. En we hebben alles in staat gesteld om betrouwbaar transport tot de grens met Polen te verkrijgen. Mijn vader en de rest van de familie zijn doodsbang in Krementsjoek. Ik heb al voorgesteld om hen naar hier te halen, maar simpel is dat niet. Bovendien willen ze hun hebben en houden niet achterlaten. We bidden elke dag tot God. Dat de wereld Poetin snel zal afstoppen.”

Door zijn voetbalverleden kent Bezus heus ook wel wat Russische collega’s. “Russische vrienden heb ik niet echt. Maar zij die ik via-via ken lijken gebrainwasht door de Russische propaganda die daar gevoerd wordt door Poetin. Dat merk ik via sociale media. Instagram en Facebook volg ik momenteel beter niet.”