Ooit was het het grootste sportschoenenmerk en de uitvinder van de spike, vandaag is Reebok helemaal onder de voet gelopen door de concurrentie. De antilope is uitgeroeid door Adidas en vooral Nike. En het gaat van kwaad naar erger. Adidas, dat het ooit zo iconische bedrijf vijftien jaar geleden had gekocht om Nike te onttronen, heeft zijn probleemkind met zwaar verlies verkocht.