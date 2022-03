Kan de orgie wat stiller? New Yorkers klagen massaal over “luidruchtige seks”

Het kan luid worden in the city that never sleeps. Dat blijkt toch uit de 75.000 klachten die elke maand binnenkomen over lawaai in New York. Op één jaar werden er ook 277 klachten ingediend over ‘luidruchtige seks’. Dat achterhaalde de lokale nieuwssite Patch.

In Brooklyn zei een buurtbewoner dat hij al door natuurrampen had geslapen, maar dat de nachtelijke activiteiten van zijn buren hem wel uit zijn slaap hielden. In Queens werden maar liefst 56 klachten ingediend over ‘hippies’ die continu seks hadden met hetzelfde muzieknummer op de achtergrond.

Alhoewel de New Yorkse politie zegt de klachten serieus te nemen, worden er maar zelden bevredigende oplossingen gevonden. 187 klachten werden ‘onontvankelijk’ verklaard. 68 werden als niet-storend bestempeld en bij 17 klachten moesten de agenten toegeven dat ze niet binnengeraakten. (nba)