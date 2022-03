Twee Oekraïense voetballers komen om in oorlog: “Mogen zij rusten in vrede”

Er komen helaas steeds meer berichten binnen van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De FIFPro, de internationale vakbond van professionele voetballers, meldde dinsdag het overlijden van twee Oekraïense voetballers: Vitalii Sapylo (21) en Dmytro Martynenko (25).

“Onze gedachten zijn bij de vrienden, familie en ploegmaats van Vitalii Sapylo en Dmytro Martynenko, de eerste slachtoffers van de voetbalwereld in deze oorlog”, klinkt het in een twitterbericht bij FIFPro. “Mogen zij beiden rusten in vrede”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Martynenko kwam om het leven bij een bomaanslag op zijn woning. Ook zijn moeder overleefde de aanslag niet. Martynenko speelde bij de Russische amateurclub Gostomel in de tweede afdeling van de districtscompetitie Kyiv-Svyatoshinsky. Vorig seizoen werd hij als topschutter verkozen tot beste speler van de competitie.

De 21-jarige Sapylo was volgens de plaatselijke berichtgeving tankcommandant in het Oekraïense leger en overleed bij gevechten tegen het Russische leger in hoofdstad Kiev. Hij voetbalde bij de jeugd van de Oekraïense derdeklasser Karpaty Lviv.