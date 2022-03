“Als we niet genoeg personeel vinden, dan zullen we niet anders kunnen dan kamers sluiten in onze woonzorgcentra.” Dat zegt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, dat meer dan 300 rusthuizen vertegenwoordigt. In de praktijk gebeurt dat nu al her en der. En wonderoplossingen om het nijpende personeelstekort op te vangen, zijn er momenteel niet.