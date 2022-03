De nucleaire dreiging vanuit Rusland maakt bij ons duidelijk mensen bang. Maandag alleen al haalden bijna 30.000 Belgen jodiumpillen bij de apotheker. En daar zit zelfs de coronacrisis iets voor tussen. “De onvoorspelbaarheid van Poetin vergroot de gevoelens van angst. Maar het is niet omdat je schrik hebt, dat je effectief ook in acuut in gevaar bent.”