Amerikaan die verdacht wordt van moord op zijn Belgische vrouw, legt na meer dan tien jaar een verklaring af

Meer dan tien jaar nadat de Belgisch-Amerikaanse Sylviane Finck verdween, lijkt de kans opnieuw te bestaan dat de waarheid naar boven zal komen. Haar echtgenoot, en tevens ook verdachte in de zaak, heeft voor het eerst verklaringen afgelegd over haar verdwijning.

Sylviane Finck, een lerares Frans en Spaans oorspronkelijk afkomstig uit Verviers, verdween op 5 juli 2011. Haar familie in België, met wie ze dagelijks contact had, sloeg meteen alarm nadat ze enkele dagen niets van zich had laten horen. Al snel werd de vrouw als vermist opgegeven. De FBI startte een onderzoek. Intussen was haar echtgenoot Oscar Lozada (46) samen met hun jonge dochter naar zijn thuisland Venezuela gevlucht. In het huis troffen de speurders negen bloedsporen aan, sommige hingen aan het plafond. Na analyse bleken deze allemaal van Sylviane te zijn. Haar lichaam werd nooit gevonden.

In september 2018 werd Lozada eindelijk gearresteerd en verdacht van doodslag. Dat vooral ook door wat hij in de dagen voor de verdwijning van zijn vrouw deed. Hij kocht in een doe-het-zelfzaak 15 zakken cement, negen grote emmers met deksels en enkele koffersloten. De dag erna keerde hij terug naar de winkel en kocht hij zes grote plastic vuilnisbakken.

“Enige bewijs is winkeluitstapje”

Lozada heeft nu voor het eerst een verklaring afgelegd over de feiten. “Er is geen lichaam gevonden en het enige bewijs dat de staat heeft is een winkeluitstapje naar Lowe’s Hardware (een doe-het-zelfzaak, red.) met zijn dochter terwijl de gedaagde op dat moment bouwvakker was bij een chemische fabriek en vaak vrienden hielp met hun renovaties”, liet Lozada optekenen in gerechtelijke documenten.

Volgens de lokale autoriteiten zou Lozada in 2018 bij zijn arrestatie bekend hebben dat hij zijn vrouw vermoorde en in stukken sneed. Maar met de verklaring die hij nu heeft afgelegd zou hij die bekentenis willen onderdrukken.

Het proces tegen de man gaat op 2 mei van start. Hij riskeert levenslang.

