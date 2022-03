Club voor de dubbel, Gent voor de eer: blauw-zwart moet thuis standhouden tegen Buffalo’s om bekerfinale te bereiken

De zesde bekerfinale voor AA Gent? Of de twintigste voor Club Brugge? Dat wordt vanavond de inzet in Jan Breydel. Club verdedigt in eigen huis een 0-1-zege, maar wie durft beweren dat de buit al binnen is? In de competitie wonnen de Buffalo’s beide onderlinge duels. Er was die memorabele 6-1 en onlangs kwamen ze blauw-zwart nog met 1-2 kloppen. Bovendien waren ze ook in de heenwedstrijd van de halve finales de sterkste ploeg. Alleen miste De Sart toen een penalty, trapte hij ook nog tegen de paal en werd Lemajic uitgefloten omdat hij een huizenhoge kans even hoog over mikte.

Dankzij een doelpunt van Charles De Ketelaere pleegden de bezoekers de perfecte hold-up. Het is echter onzeker of de clubtopschutter straks aan de aftrap kan komen. Sinds zijn pijnlijke val op training vorige vrijdag en zijn (licht)positieve coronatest trainde hij nog niet met de groep. Gisteren mocht hij uit quarantaine, maar werkte hij nog individueel, om aan te voelen hoe het met zijn schouder zat. Alfred Schreuder nam hem op in zijn selectie, maar De Ketelaere moet vandaag nog een laatste test afleggen en de kans is groot dat Adamyan hem opnieuw in de basiself zal vervangen. Om risico’s te vermijden en ook omdat het tegen Antwerp (4-1) best lekker liep met de Armeniër als diepste man.

© BELGA

Lof voor frivole spel

Dat is wel een ander gegeven tegenover de heenmatch: nu zijn beide ploegen op dreef. Gent won net vier competitieduels op rij en vond hernieuwde hoop op de Champion’s play-offs. Maar ook Club zit aan drie op een rij en liep in op leider Union. Het kreeg afgelopen weekend ook veel lof voor zijn frivole spel. Al begreep Hein Vanhaezebrouck dat niet helemaal. “Ik ben altijd verbaasd over de commentaren van de journalisten en analisten die plots van de ene week op de andere in hun analyses van moeizaam naar halleluja gaan” aldus de Gent-coach gisteren. “Ik zie ook de progressie bij Club, maar ik doe niet mee aan die emotionele rollercoaster. En wij gaan gewoon naar ginder met het geloof dat het nog mogelijk is.”

Winnen met twee goals verschil, of met één goal verschil en dan via penalty’s: dat moet Vanhaezebroucks ploeg doen wil ze nog naar de finale. Of dat er dan één tegen Anderlecht of Eupen wordt, weten we pas morgenavond. Op basis van de uiteindelijke affiche wordt ook nog bepaald of er op zaterdag 16, zondag 17 of (paas)maandag 18 april op de Heizel wordt gespeeld. In geval van een risicomatch heeft maandagnamiddag (15 uur) de voorkeur. Dan komt het voetbal ook niet in het vaarwater van Parijs-Roubaix.