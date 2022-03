Terwijl Jairon (14) dood in zijn bed lag, werd zijn mama op afstand gehouden: “Mijn ex verzon allerlei smoesjes”

De moeder van de 14-jarige Jairon uit Turnhout die bijna twee maanden dood in bed lag werd door de papa met smoesjes op een afstand gehouden. Dat laat haar advocaat weten. Uiteindelijk rook ze onraad en schakelde ze de politie in. Vader Rennlhy M. is een diepgelovig christen die wellicht daarom geen hulp inschakelde toen bleek dat de jongen ziek was. “Hij bleef al die tijd hopen op een tussenkomst van God”, zegt zijn advocaat Peter Janssens.