Anonieme meldingen van incidenten moeten Belgische luchtvaart veiliger maken

Door menselijke fouten te inventariseren, zouden ongevallen in de toekomst voorkomen moeten worden. Via de anonimiteit in het concept “cultuur van billijkheid” worden melders beschermd tegen sancties. Dat geldt ook voor wie genoemd wordt in een melding. Het gaat om een Europees concept dat België in de praktijk brengt.

Om de billijke behandeling van meldingen te waarborgen, functioneert het orgaan onafhankelijk van het directoraat-generaal Luchtvervoer. “Het gaat erom meer menselijkheid, en geen laksheid, in de veiligheid van de luchtvaart te brengen”, aldus Gilkinet. Hij denkt dat het concept ook kan werken in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg, de veiligheidsdiensten of de kritieke infrastructuur.

De diensten van de FOD Mobiliteit zullen de meldingen via het orgaan “op discrete en passende wijze” behandelen. Ze moeten leiden tot corrigerende maatregelen. Dat kunnen bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn, verscherpt toezicht, ondervraging van betrokkenen of de uitvoering van een opleidingsprogramma.

Bij luchtverkeersleider Skeyes bestaat het concept ‘Just Culture’ al veel langer. Het heeft daar geleid tot een verbetering van procedures waardoor er opmerkelijk minder ernstige incidenten waren, zo meldde die in 2020.