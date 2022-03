Amerikaanse president Biden houdt State of the Union: “Poetin had het mis, we waren er klaar voor”

De Russische president Vladimir Poetin is nu “meer geïsoleerd van de wereld dan ooit tevoren” als gevolg van westerse sancties die werden ingesteld na de invasie in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag verklaard in zijn eerste State of the Union, die in grote mate overschaduwd werd door de oorlog in Oekraïne.

De Russische economie is nu al aan het wankelen door de sancties die de VS, de EU en andere bondgenoten hebben uitgevaardigd, zegt Biden. “Wanneer de geschiedenis van dit tijdperk zal worden geschreven, zal Poetins oorlog met Oekraïne Rusland zwakker hebben gemaakt en de rest van de wereld sterker.”

De Amerikaanse president noemde zijn Russische ambtgenoot een dictator. “Het feit dat een Russische dictator een vreemd land is binnengevallen, heeft een prijs over de hele wereld”, zo klonk het. Maar “in de strijd tussen democratie en autocratie, zijn de democratieën op de afspraak. De wereld kiest duidelijk de kant van vrede en veiligheid.” Biden bevestigde tijdens de toespraak voor de beide kamers van het Amerikaans Congres ook dat hij het Amerikaanse luchtruim wil sluiten voor alle Russische vluchten.

Hij gebruikte de State of the Union, die werd bijgewoond door de Oekraïense ambassadrice Oksana Markarowa, ook om de Oekraïense burgers te prijzen. “Hun onverschrokkenheid, moed en vastberadenheid inspireren de wereld,” zegt hij. “Poetin kan Kiev omsingelen met tanks, maar hij zal nooit het hart en de ziel van de Oekraïners winnen.”

Biden werd ook applaus onthaald toen hij aan de Amerikaanse parlementsleden vroeg om duidelijk te maken dat ze achter Oekraïne staan.

© REUTERS

Terugkeer naar normaal

Volgens Biden is zijn land ook op weg naar een situatie waarbij de coronapandemie niet langer het hele dagelijkse leven bepaalt. In zijn toespraak benadrukte hij wel dat “we voorzichtig moeten blijven”. “Meer dan twee jaar heeft Covid-19 elke beslissing in ons leven beïnvloed. En ik weet dat jullie moe, gefrustreerd en uitgeput zijn”, zei Biden. Maar dankzij het doorzettingsvermogen van de Amerikanen, kunnen ze nu weer verder, luidde het. “Het is tijd dat de Amerikanen weer aan het werk gaan en onze geweldige binnensteden weer vullen. Mensen die thuiswerken, kunnen zich weer veilig voelen en naar het kantoor terugkeren”, aldus Biden.

Het staatshoofd zei dat hij er zich niet bij zou neerleggen om met het virus te leren leven. Hij pleitte voor het verder bestrijden van Covid-19 en wees daarbij op het belang van onder meer voorzichtigheid en vaccinatie.

Daarnaast lanceert de Amerikaanse regering een nieuw initiatief om Covid-19 te behandelen, zo maakte Biden bekend. “Mensen kunnen zich in een apotheek laten testen en krijgen als ze positief worden bevonden, ter plekke antivirale pillen. En dat zonder kosten”, zei hij. Het gaat om het Pfizer-medicijn paxlovid, waarvoor de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA eind december het licht op groen zette. “Ik heb meer pillen besteld dan eender wie in de wereld”, benadrukte de president.

Biden riep ook op om de coronapandemie niet als politiek strijdpunt te zien. “Laat ons ophouden om elkaar als vijanden te zien, en laten we elkaar zien als dat wat we zijn, namelijk medeburgers.” Door problemen samen aan te pakken, is vooruitgang mogelijk, luidde het.

Biden kondigde ook aan dat de overheid hard zou optreden tegen fraudeurs die onrechtmatig coronasteun aanvroegen. Er wordt zelfs een speciale aanklager aangesteld.

© AP

Strijd tegen inflatie “topprioriteit”

Op het economische vlak noemde Biden het aanpakken van de hoge inflatie zijn “topprioriteit”. “Ondanks de lichtpunten in onze economie - een recordgroei van de werkgelegenheid en hogere lonen - worstelen te veel families met hun rekeningen. Inflatie berooft hen van de winst die ze anders zouden voelen”, zei Biden. Hij verwees naar hogere kosten voor onder andere voeding, brandstof en huisvesting.

Daarom is het aanpakken van de hoge prijzen Bidens “topprioriteit”. De Amerikaanse president riep bedrijven op om als reactie op de inflatie de lonen van werknemers niet te verlagen, maar de kosten te verminderen. Zijn regering zal daarbij helpen door onder meer in te zetten op innovatie, gerichte investeringen en meer binnenlandse productie, om knelpunten in de toeleveringsketens te verminderen, luidde het.

Voorts wil Biden de prijzen van medicijnen op voorschrift verminderen. “Wij betalen meer voor dezelfde geneesmiddelen dan eender wel land ter wereld”, hekelde hij. Hij pleitte ook voor maatregelen om energiekosten te verminderen, onder meer door investeringen in energie-efficiënte gebouwen te stimuleren, en goedkopere kinderopvang.

De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in januari 7,5 procent. Hoewel de Amerikaanse economie goed draait en de werkloosheid laag is, zijn kiezers misnoegd over de stijgende prijzen.

© AP

Republikeinen: “De VS is onder president Biden op de verkeerde weg”

De Verenigde Staten zijn onder leiding van president Biden “op de verkeerde weg”. Dat heeft de Republikeinse gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, gezegd in een reactie op State of the Union-speech. Onder Biden is de criminaliteit niet langer onder controle, zijn de grenzen niet veilig, staat de inflatie op een recordhoogte, en wil de regering voortdurend voorschrijven hoe de Amerikanen moeten leven, klonk het in de officiële repliek. Traditioneel wordt meteen na de State of the Union door de oppositiepartij een repliek gegeven.

Volgens Reynolds blijven de Democraten in hun elitaire bubbel en vergeten ze zo de zorgen van de kiezers. “De president en de Democraten hebben het laatste jaar de problemen van de Amerikanen ofwel genegeerd ofwel verergerd”, klonk het.

De regering betuttelt mensen en behandelt ze alsof het “vijanden’ zijn, vervolgde Reynolds. “We bevinden ons niet in hetzelfde land als een jaar geleden. De president heeft vanavond geprobeerd een ander beeld te schetsen. Zijn handelingen van de afgelopen twaalf maanden komen echter niet overeen met zijn retoriek”, besloot Reynolds.