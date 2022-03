België sluit ambassade in Kiev, personeel heeft Oekraïne verlaten

De Belgische ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev is gesloten wegens “de evolutie van de veiligheidssituatie in het land”. Het personeel van de ambassade heeft Oekraïne verlaten. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken dinsdagavond. Eerder was uit veiligheidsoverwegingen nog beslist om het personeel in Kiev over te plaatsen naar de Franse ambassade.