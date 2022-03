Ex-Truienaar Maximiliano Caufriez merkt weinig van de oorlog: “In Moskou is het rustig”

“In Moskou is het rustig, niets te zien van de oorlog”, haalt Caufriez de schouders op bij Het Belang van Limburg. “De club legt ook op om er onderling niet over te spreken. Of er aanhangers van Poetin tussen zitten in mijn ploeg? Ik kan dat niet zeggen. Omdat ik het niet weet. Zoals wel vaker in zulke situaties zijn er voor- en tegenhangers. Zelf kan ik er weinig nuttigs over zeggen, omdat ik er amper over geïnformeerd word. De club legt ons op om de focus alleen op de eerstvolgende wedstrijd tegen Dynamo te leggen. Voor mij heel belangrijk want ik kom terug na een schorsing. Misschien durven sommige van mijn ploegmakkers gewoon ook niks zeggen over de oorlogssituatie, zoals wel meer Russen, dat kan. Uit angst. Ik hou me zo ver mogelijk van die situatie af.”

Intussen worden Russische ploegen al volop geweerd uit Europese competities en zouden buitenlandse spelers zelfs vrijkomen in de zomer. “De club zelf heeft daar nog met geen woord over gerept. Toekomstmuziek, dus. Mijn gezin zit intussen veilig in België. Niet uit schrik, wel omdat ik veel wedstrijden heb momenteel en dus veel onderweg ben. Zelf blijf ik rustig, concentreer ik me op mijn werk. Al begrijp ik dat dat voor Oekraïense collega’s een stuk moeilijker is.” (gus)