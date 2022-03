“Groep Russische kinderen opgepakt omdat ze bloemen neerlegden aan Oekraïense ambassade”

“Kinderen, oorlog en een politiecombi”, schrijft Alexandra Arkhipova, een docente aan de Staatsuniversiteit van Moskou op Facebook. Volgens Arkhipova wilden twee vrouwen en vijf kinderen – tussen 7 en 11 jaar oud – dinsdagavond bloemen en een vredesboodschap op een kartonnen bord neerleggen aan de ambassade van Oekraïne. Daarop werden ze naar verluidt opgepakt door de politie, en in een combi naar een nabijgelegen politiecommissariaat gebracht. Daar werd de hele groep in een cel gestoken. “De telefoons van de ouders werden afgenomen”, klinkt het verder. “De agenten riepen naar hen, bedreigden deze dappere moeders en hun kinderen, en schreeuwden dat ze hun ouderschapsrechten zouden verliezen.”

Enkele uren later schreef Arkhipova dat de groep was vrijgelaten, maar dat ze voor een rechter zouden moeten verschijnen. Het is niet duidelijk waar de groep van beschuldigd wordt. Betogingen in groep zijn verboden in Rusland, enkel individuele protesten zijn toegelaten. Sinds de Russische inval in Oekraïne werden naar verluidt al 2.000 tot 6.000 mensen opgepakt bij protestacties in verschillende Russische steden.