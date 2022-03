Russen boeken belangrijke zeges: “Grootsteden Cherson en Marioepol ingenomen”, groot offensief bezig in Charkov

Het Russische leger heeft naar eigen zeggen de volledige controle verworven over Cherson, een grote havenstad in het zuiden van Oekraïne waar al dagen strijd om wordt geleverd. Ook Marioepol zou in Russische handen gevallen zijn, terwijl de Russen woensdagochtend ook in Kharkov een groot offensief lanceerden.

Volgens de woordvoerder van de Russische strijdkrachten is het centrum van Cherson volledig in handen van Russische eenheden. “Civiele infrastructuur” en het openbaar vervoer functioneren normaal, luidt het. Als de claim klopt, zou dat de grootste stad in Oekraïne zijn die in Russische handen gevallen is sinds het begin van de invasie van Moskou: de havenstad telt zo’n 280.000 inwoners.

De inname van Cherson zou een grote overwinning betekenen voor de Russen. Het is namelijk een belangrijke havenstad en industrieel centrum. De stad zou een strategisch belangrijke uitvalsbasis kunnen vormen voor het Russische leger richting het Oekraïense binnenland en de grote havenstad Odessa. Bovendien vormt de stad aan de monding van de Dnipro-rivier een belangrijke bron van water: Oekraïne damde het verswaterkanaal richting de Krim af, nadat Rusland dat schiereiland in 2014 annexeerde. De Krim kampt sindsdien met watertekorten.

Nog geen bevestiging

Van Oekraïense zijde kwam er echter nog geen bevestiging dat Cherson gevallen is. Enkele minuten eerder had de Oekraïense burgemeester van de stad nog laten weten dat Cherson nog steeds onder Oekraïense controle stond. “Wij zijn nog altijd Oekraïne. We verzetten ons nog steeds”, klonk het op zijn Facebookaccount.

Oekraïense media hadden eerder al bericht over hevige gevechten in Cherson. Een adviseur van het ministerie van Defensie sprak van vele gedode burgers, die de stad onder meer met zogenaamde molotovcocktails verdedigd hadden. De burgemeester erkende wel dat het treinstation en de haven in handen waren gekomen van de Russen. De stad was volgens plaatselijke berichten al langer omsingeld.

(Lees verder onder de video’s.)

Ook Marioepol, een andere havenstad aan de Zwarte Zee, zou woensdagochtend ingenomen zijn door Rusland. Dat meldt het lokale stadsbestuur. Bij de aanval zouden ook burgerdoelen bestookt worden.

Groot Russisch offensief in Charkov

De noordoostelijke stad Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, is woensdagochtend dan weer het doelwit van een groot Russisch offensief. De stad wordt het Oekraïense leger aangevallen door Russische luchtlandingstroepen. “Russische luchtlandingstroepen zijn in Charkov geland, en hebben een ziekenhuis aangevallen”, klinkt het in een Oekraïense mededeling. “Er is een gevecht aan de gang tussen de indringers en de Oekraïners.”

Bij een bombardement zijn alvast zeker 21 mensen om het leven gekomen, en 112 personen gewond geraakt. Dat heeft de regionale gouverneur Oleg Synegoebov gemeld. Het is niet duidelijk of het om burgers of militairen gaat, en of onder de slachtoffers alleen Oekraïners zijn. Volgens de autoriteiten hebben Russische raketaanvallen het centrum van stad zwaar getroffen. Onder meer woonwijken en het regionale bestuursgebouw zijn beschadigd.

Een Russische raketaanval zou het regionale politiekantoor van Charkov getroffen hebben, en in brand gezet. Dat meldt de Oekraïense staatsdienst voor noodgevallen. Ook een video op het Telegram-kanaal van een Oekraïense regeringsadviseur lijkt een gebouw te laten zien dat in vlammen opgaat. Anton Geraschenko, een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat een gebouw van de Karazin National University aan de overkant van de straat ook in brand staat na de aanval.