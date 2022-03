Oekraïense vrouw gooit molotovcocktail naar Russische tank

De Amerikaanse president Joe Biden loofde dinsdagnacht in zijnState of the Union de “onbevreesdheid, moed en vastberadenheid” van het Oekraïense volk in de oorlog met Rusland. “Jullie inspireren de wereld”, klonk het nog. Intussen blijkt uit video’s op sociale media dat de Oekraïeners zich massaal achter het verzet tegen de Russische invallers scharen en gehoor geven aan de oproep van de regering om brandbommen te maken. En die molotovcocktails worden ook ingezet tegen de Russische tanks, zoals blijkt uit bovenstaande beelden die op Twitter verschenen. De herkomst van de video is onduidelijk en ze kunnen in scène zijn gezet als Oekraïense propaganda, maar ze werden al talloze keren bekeken op sociale media.