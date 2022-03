Bestelwagen knalt in gevel woning: kinderen komen met de schrik vrij, chauffeur in kritieke toestand

Een automobilist uit Houthulst is woensdagochtend omstreeks 6.15 uur met zijn bestelwagen in de woning van Stefanie Versavel en haar ouders geknald langs de Beversesteenweg, op de grens van Ardooie met Roeselare. De kinderen van Stefanie, die televisie zaten te kijken, kwamen met de schrik vrij. De chauffeur van de bestelwagen werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Stefanie Versavel (26) was woensdagochtend in de keuken van de woning aan het eten terwijl haar kinderen in de woonkamer nog wat naar televisie aan het kijken waren. “Ik zou even later naar mijn werk vertrekken en de kindjes naar de opvang brengen. We werden echter plots opgeschrikt door een luide knal. Toen ik in de woonkamer keek, zag ik heel veel stof.”

De schade aan de woning van de familie Versavel is groot. — © bfr

Stefanie ontfermde zich onmiddellijk over haar kinderen. De brokstukken lagen bijna tot tegen de zetel waar zij rustig televisie aan het kijken waren. “Mijn kinderen, van 4 en 3 jaar oud, hebben echt geluk gehad.”

Nadat ze haar kinderen in veiligheid had gebracht, ging Stefanie buiten kijken. Daar merkte ze onmiddellijk wat er even voordien gebeurd was. Een witte bestelwagen was in de bocht van de weg geraakt en tegen de gevel van de woning terechtgekomen. “Ik klopte op het ruitje van de bestelwagen, maar kreeg geen reactie. Ik zag heel veel bloed aan het hoofd van de man.”

Ondertussen hadden de buren ook de hulpdiensten al verwittigd. De chauffeur van de bestelwagen werd in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Roeselare.

Veel schade aan woning

De schade aan de woning van de familie Versavel is groot. De brandweer kwam ter plaatse om de omgeving van de ingang te stutten. “Wellicht kunnen we hier toch nog blijven wonen”, aldus Stefanie. Zij bracht haar jongste kindje naar de kinderopvang, voor haar 4-jarig zoontje werd slachtofferhulp ingeschakeld.

Hoe het ongeval precies is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de bestelwagen zijn gordel niet om. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken. Bij dat onderzoek werd onder andere een drone ingeschakeld. De Beversesteenweg bleef woensdagochtend enkele uren afgesloten tussen de Rijksweg en de Hoogbeverenstraat.