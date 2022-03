Dortmund-CEO Watzke: “We moeten bespreken wat we kunnen doen voor Schalke na breuk met Gazprom”

LEES OOK. Duitse traditieclub Schalke 04 knipt alle banden met Russische sponsor Gazprom door

“Ik ben blij dat Schalke zich zo principieel heeft opgesteld. De andere clubs moeten solidair zijn. We moeten met elkaar bespreken wat we kunnen doen om hen uit het moeras te trekken.” Het is opvallend, maar ook veelzeggend dat het net de CEO van de aartsrivaal van Schalke is die deze solidariteitsmaatregelen op tafel legt.

De breuk met Gazprom geldt per slot van rekening als een enorme financiële klap voor de nummer vijf uit de tweede Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen had nog een overeenkomst met Gazprom tot 2025 en ontving 9 miljoen euro per seizoen. Bij een eventuele promotie zou dat jaarlijks bedrag zelfs opgelopen zijn tot 15 miljoen euro.

Het is nog niet bekend welke vorm het steunpakket precies kan aannemen, maar Watzke zou alvast een constructief gesprek hebben gevoerd met de Schalke-top.