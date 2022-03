Maximumprijs stookolie voor het eerst boven 1 euro per liter

De maximumprijs voor een liter huisbrandolie (50S) stijgt vanaf donderdag tot boven de kaap van de 1 euro per liter voor bestellingen van meer dan 2.000 liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag. De stookolieprijs was nooit eerder zo hoog.

Voor bestellingen vanaf 2.000 liter stijgt de prijs met 7,71 eurocent per liter, tot 1,0315 euro. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter is er een stijging met eveneens 7,71 eurocent, tot 1,0621 euro per liter.

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. Die gaan al dagen de hoogte in ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.

Record voor gas

De Europese gasprijs is woensdag naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam schoot de prijs tot 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur.

Zorgen over de levering van voldoende gas liggen aan de basis van de stijging. Zo zijn sancties op Russisch gas een mogelijkheid, net als beschadigingen aan pijplijnen in Oekraïne. Op de vorige piek in december was gas net geen 181 euro per megawattuur waard.