200 miljoen euro op 2 jaar tijd: PSG wil diep in geldbuidel tasten om Kylian Mbappé aan boord te houden

Dat Kylian Mbappé (23) in juli transfervrij kan aansluiten bij een andere club (lees: Real Madrid), is een gevoelig thema bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht wil dan ook alles in het werk stellen om de Franse superster langer in Parijs te houden. Contractvoorstel: €200.000.000 in de periode 2022-2024.

LEES OOK (+).Wordt hij de enige echte GOAT? Kylian Mbappé overklast op zijn 23ste Messi en Ronaldo, en evenaart Ibrahimovic bij PSG

Een jaarlijks salaris van 50 miljoen euro met daarbovenop nog een tekenbonus van 100 miljoen euro. PSG wil Mbappé de absolute grootverdiener maken binnen een club waar ook heren als Lionel Messi en Neymar rondlopen. Met zijn 156 doelpunten en 78 assists in 205 wedstrijden is Mbappé dan ook een cruciale factor om de eeuwige Champions League-droom te verwezenlijken.

Over dromen gesproken: het is ondertussen duidelijk dat de liefde tussen Mbappé en Real Madrid wederzijds is. De Spaanse landskampioen zou met gelijkaardige astronomische cijfers aangeklopt hebben bij Mbappé, dus het is de aanvaller die zijn hart moet volgen en de knoop uiteindelijk moet doorhakken. Binnenkort kan hij alvast een kijkje nemen in Benabéu, want volgende week staat de return in de Champions League tussen Real en PSG geprogrammeerd. In de heenwedstrijd (1-0 voor de Fransen) trof Mbappé op prachtige wijze raak.