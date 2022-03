Straffe taal naar Poetin, applaus van Republikeinen en speciale gast naast de first lady: dit viel op in Joe Bidens ‘State of the Union’

“Poetin zal hier zwak uitkomen, de rest van de wereld sterker.” De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens zijn eerste State of the Union fors uitgehaald naar zijn Russische collega. Het leverde hem zelfs applaus van de Republikeinen op. Tegelijkertijd liet Biden nog ruimte voor interpretatie. Zo werd één belangrijk thema volledig stilgezwegen. “Dit is zeer bewust uit de toespraak gelaten.”