Met straffe taal en militaire hulp aan Oekraïne maken Europa en ook ons land een gebalde vuist tegen Rusland. Maar is dat wel zo slim? Oud-president Dmitri Medvedev waarschuwde al dat een economische oorlog snel kan omslaan in een echte. En dan is er nog de nucleaire dreiging. “We onderschatten de motivatie van Poetin.”