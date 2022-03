Trainer van Romelu Lukaku is vragen over Chelsea-eigenaar beu: “Stop ermee, ik voel me slecht om erover te praten”

Thomas Tüchel is de vragen over Chelsea-eigenaar Roman Abramovich beu. Dat bleek op zijn persconferentie voor de bekermatch van woensdag tegen Luton Town.

De Russische miljardair zette onlangs na bijna 20 jaar een stap opzij bij Chelsea, de club van Romelu Lukaku. Er hangen in Engeland sancties boven zijn hoofd omwille van zijn goede banden met Russisch president Vladimir Poetin.

Intussen doen geruchten de ronde dat Abramovich Chelsea van de hand zou willen doen, maar op dit moment is de club nog steeds in zijn handen. Tüchel kreeg daarover dan ook verschillende vragen op zijn persconferentie, maar daarmee was de Duitser niet gediend.

“Je moet hier echt mee stoppen”, fulmineerde hij. “Ik ben geen politicus. Eerlijk, stop ermee. Ik voel me slecht dat ik dit moet herhalen, maar dat is het enige wat ik kan doen. Ik heb nog nooit een oorlog meegemaakt. Ik heb dus een soort privilege op dat vlak. Ik zit hier in vrede. Ik doe mijn best, maar je moet stoppen met die vragen te stellen want ik heb er geen antwoord op.”

De beelden: