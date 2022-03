Staat Chelsea in de etalage? “Eigenaar Roman Abramovich is in paniek”

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zette enkele dagen geleden een stap opzij bij de Engelse topclub, maar het zou zomaar kunnen dat het daar niet bij blijft. De 86-jarige Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss zegt namelijk dat hij en een aantal anderen een aanbieding hebben gekregen om Chelsea FC over te nemen. “Net als de andere Russische oligarchen in Engeland is Abramovich in paniek”, aldus de steenrijke zakenman.

Enkele dagen geleden droeg de Rus het toezicht over de Londense club over aan de liefdadigheidsstichting van Chelsea. Hij zette een stap opzij om de club niet mee te trekken in de sancties die hem mogelijk boven het hoofd hangen. Abramovich onderhoudt immers nauwe banden met Russisch president Vladimir Poetin. Engelse media denken dat Abramovich liefst niet zou overgaan tot een verkoop, maar de uitspraken van Wyss in de Zwitserse krant Blick doen anders vermoeden.

“Abramovich probeert zijn villa’s in Engeland te verkopen en wil ook Chelsea zo snel mogelijk van de hand doen. De vraagprijs is momenteel echter te hoog. Ik zal eerst de voorwaarden grondig moeten bestuderen, want Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd. Aangezien de club geen geld heeft, zal de koper Abramovich moeten compenseren.” Wyss gaf ook aan dat hij de club nooit alleen zou kopen, maar eventueel wel als deel van een consortium dat een aantal verschillende investeerders samenbrengt.

