Inflatie in eurozone op nieuw record van 5,8 procent

De inflatie in de eurozone is in februari verder gestegen, tot een nieuw record van 5,8 procent. Dat maakte Eurostat, de Europese statistische dienst, woensdag bekend. Het gaat om een eerste zogenaamde “flash”-raming.

Prijzen van consumptiegoederen zijn dus 5,8 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was verwacht door economen. Opnieuw is de dure energie de boosdoener: die is op een jaar tijd 31,7 procent duurder geworden. Onbewerkte voedingsproducten zijn nu 6,1 procent duurder.

Voor België geeft Eurostat een inflatie van maar liefst 9,6 procent in februari, na 8,6 procent in januari. Het gaat om de inflatie volgens de Europese definitie. Die wordt anders berekend dan die van het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat rapporteerde voor februari een inflatie van 8,04 procent, het hoogste niveau sinds maart 1983. Het verschil in inflatie tussen de Belgische en Europese methode is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

In januari lag de inflatie in de eurozone nog op 5,1 procent. Sinds november vorig jaar worden elke maand nieuwe inflatierecords opgetekend. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van net onder de 2 procent.

De verwachting is dat de prijzen verder zullen oplopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Zo zijn de prijzen voor olie en gas al flink gestegen door het conflict. Ook de prijs van tarwe is sinds de Russische invasie in Oekraïne enorm gestegen. Economen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs gaven onlangs al aan dat de inflatie in de eurozone in mei waarschijnlijk een piek zal bereiken van 6,5 procent door de sterk stijgende grondstoffenprijzen. De inflatie in het eurogebied zal tegen het einde van het jaar afzwakken naar 5,4 procent, is de verwachting.