“Drugsbendes grijpen de macht in bepaalde wijken”: opnieuw politiekantoor bestookt met molotovcocktails

In het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe is het commissariaat van de hondenbrigade gisteravond bestookt met molotovcocktails. Op een video is te zien hoe een jonge kerel met zwarte hoodie molotovcocktails ontsteekt en in de richting van het politiebureau gooit. De brandschade is zeer groot.

De feiten speelden zich dinsdagavond af in de Andromedawijk, een sociale buurt in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe. “De vermoedelijke aanleiding is de arrestatie van een jongeman eerder op de avond”, klinkt het bij politiebronnen. “Die persoon stond geseind en werd door de politie ingerekend. Waarom die persoon precies gezocht werd, is niet duidelijk. Die jongeman was omringd door andere jongeren.”

“Of er daadwerkelijk een link is, moet het onderzoek nog uitwijzen. Maar wat zich daarna afspeelt, doet wel denken in de richting van een ‘wraakactie’”, vult burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe Olivier Maingain (DéFI) aan.

Geen honden meer aanwezig

Kort na de interventie is immers een jonge kerel met zwarte hoodie te zien die molotovcocktails afvuurt in de richting van het politiecommissariaat in diezelfde wijk. Een bewakingscamera legt alles vast. (Lees verder onder de foto)

“Het gaat over de vaste uitvalsbasis van de hondenbrigade”, aldus nog politiebronnen. “Gelukkig nemen de hondenbegeleiders hun honden ’s avonds mee naar huis, waardoor er geen dieren meer in de kennels verbleven. Ook de politiemensen zelf waren op dat moment niet meer aanwezig, waardoor er geen gewonden vielen.”

Materiële schade

De materiële schade is wel groot. Drie politievoertuigen raakten zwaar beschadigd door het vuur en het commissariaat kan tijdelijk niet gebruikt worden door hevige rookschade. De honden en politiemensen verhuizen tijdelijk naar een ander bureau in de buurt. De dader die op het filmpje te zien is, kon volgens onze informatie nog niet worden ingerekend. (Lees verder onder de foto)

Opmerkelijk: maandagavond speelde zich eenzelfde tafereel af aan het hoofdcommissariaat in Sint-Jans-Molenbeek, eveneens in Brussel. De aanval zou volgens politiebronnen daar het gevolg zijn van een uit de hand gelopen arrestatie in een drugsdossier eerder op de avond. Het zou gaan om twee rivaliserende drugsbendes die goed gekend zijn bij het gerecht.

Politievakbond VSOA maakt zich alvast ernstige zorgen over de frequentie van dergelijke voorvallen: “Het begint meer en meer op wat men in Brussel een ‘fait divers’ noemt‚ te lijken”, zegt Vincent Houssin. “Zo goed als dagelijks krijgen wij berichten binnen van dergelijke geweldplegingen. Wij vernemen dat feiten waar geen schade geleden wordt‚ zelfs niet meer geregistreerd worden. De drugs- en jongerenbendes grijpen de macht in bepaalde wijken.”

Vandaag vindt alvast een inderhaast bijeengeroepen crisisoverleg plaats onder de politiediensten. De veiligheid van de commissariaten in het kader van dergelijke incidenten zal er besproken worden.