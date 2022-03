Christiane Taubira is niet langer kandidaat voor Franse presidentsverkiezingen

De Franse oud-minister Christiane Taubira zal geen kandidaat zijn bij de Franse presidentsverkiezingen. Woensdag kondigt ze aan dat ze zich terugtrekt: ze is er niet in geslaagd de noodzakelijke 500 handtekeningen te verzamelen om zich kandidaat te kunnen stellen.

Eind januari was Taubira nog wel de winnaar geworden van linkse voorverkiezingen die een groep burgers georganiseerd had. In de vierdaagse online bevraging Primaire Populaire werd naar een kandidaat gezocht die kon gelden als de kandidaat van links bij de verkiezingen van april. Al op voorhand was echter duidelijk dat andere linkse politici met presidentiële ambities zich niet zouden neerleggen bij het resultaat van die bevraging.

In de peilingen krijgt Taubira 2 procent achter zich, en ze beschikte dinsdag over slechts 181 handtekeningen. De deadline ligt vrijdag om 18 uur. Dinsdag werd duidelijk dat de extreemrechtse kandidaten Marine Le Pen en Eric Zemmour wel over de nodige handtekeningen beschikken. Ook onder meer Valérie Pécresse, van de rechtse Les Républicains, en huidig president Emmanuel Macron beschikken al over voldoende steun. Die laatste moet zijn kandidatuur wel nog altijd formeel aankondigen.