Twee drugdealers met hoop wapens opgepakt in Brussel

De Brusselse lokale politie heeft het voorbije weekend twee drugdealers opgepakt, in de Europese wijk en in Laken. Daarbij kon de politie niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid drugs maar ook heel wat wapens in beslag nemen. Dat meldt het Brusselse parket woensdag.

Vrijdagavond vond een eerste interventie plaats in de Stevinstraat in Brussel, nadat er een komen en gaan werd vastgesteld aan de woning van een mogelijke dealer. Toen de inspecteurs een man tegenhielden die de woning had verlaten in het bezit van drugs, gingen ze over tot een huiszoeking. In de slaapkamer van de woonst trof de politie 102 gram 3MMC of metafedron aan, naast 63 gram MDMA, 121 XTC-pillen, 9 gram crystal meth, een kleine hoeveelheid LSD en 2,5 liter GHB.

De bewoner gaf tijdens het verhoor toe dat hij al een tijdje drugs verkocht. Het Brusselse parket besloot hem meteen te dagvaarden voor de correctionele rechtbank, waar hij zich al op 18 maart zal moeten verantwoorden.

Zaterdag stelde de politie dan opnieuw een komen en gaan vast aan een woning op de Houba De Strooperlaan in Laken. Ook daar bleek een persoon bij het buitengaan van de woning drugs op zak te hebben en werd vervolgens een huiszoeking uitgevoerd. De speurders troffen er 4.170 euro cash geld aan, naast 3 notitieboekjes vol contacten, 107 gram crystal meth, een doos XTC-pillen, een kleine hoeveelheid marihuana en 1.040 zakjes om drugs in te verpakken, maar ook telescopische wapenstokken, stroomstootwapens, pepperspray en een mes. De bewoonster stond al gekend voor een vijftiental feiten, waaronder drugsverkoop, en gaf toe dat de wapens van haar waren maar ontkende dat ze drugs dealde. Ook zij werd ter beschikking gesteld van het parket.