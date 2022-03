Paolo Di Canio: “Romelu Lukaku zou ook bij Inter op de bank zitten”

Het is een publiek geheim dat Romelu Lukaku geen graten ziet in een zomerse terugkeer naar Inter. Hij beleeft een moeilijk jaar bij Chelsea, waar Thomas Tuchel ondertussen duidelijk gekozen heeft voor een systeem met Kai Havertz als enige spits. Volgens West Ham-cultheld Paolo Di Canio haalt Inter de topschutter van de Rode Duivels beter niet terug: “Als invaller is hij gewoon te duur.”

Met 10 treffers uit 29 wedstrijden zijn de statistieken van Lukaku dit seizoen niet rampzalig slecht, maar zijn grote terugkeer op Stamford Bridge ging gepaard met hogere verwachtingen na zijn boerenjaren in Italië. Tuchel krijgt de dure spits - Chelsea legde meer dan 100 miljoen euro op tafel - niet ingepast in de ploeg en de prestaties van de Belg zijn voorlopig niet goed genoeg om een systeemverandering te rechtvaardigen.

Paolo Di Canio

De geruchten over zijn wens om opnieuw bij Italiaanse landskampioen te tekenen, slepen al maanden aan en werden natuurlijk versterkt door zijn veelbesproken interview. De zelf niet onomstreden Paolo Di Canio, die tijdens zijn spelerscarrière zowel in Engeland als in Italië actief was, liet zich bij Sky Sports Italiaalvast erg negatief uit over een eventuele Romback.

“Hij is veel te duur voor Inter, want hij zou er op de bank zitten. Inter speelt nu op een andere manier, met meer kwaliteit aan de bal en met een spits (Edin Dzeko, red.) die als aanvallende middenvelder fungeert. Lukaku heeft de capaciteiten niet om die rol te vervullen.”