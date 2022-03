Bijna uitverkochte Horst Arts & Music Festival stelt volledige line-up voor

Het Horst Arts & Music Festival op de Asiat-site in Vilvoorde heeft woensdag haar volledige line-up bekendgemaakt. Meer dan honderd acts, waarvan een derde Belgisch is, prijken op de affiche. Wie het dancefestival, dat loopt van 29 april tot 1 mei, wil bijwonen, moet er snel bij zijn, want de tickets vlogen al de deur uit.

Zoals de naam het zegt is Horst Arts & Music Festival een kruisbestuiving van muziek, kunst en architectuur. Voor de derde keer vindt het plaats op het Asiat terrein, een voormalig militair domein in Vilvoorde. De zes verschillende podia waarop gespeeld wordt, zijn dit jaar ontworpen door het Milanese architectenbureau Salottobuono, het Londense JAM studio en Traumnovelle uit Brussel.

“Met de editie van 2022 willen we nieuwe gebieden verkennen. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit. De line-up is voor iedereen met een nieuwsgierig oor en een open mindset voor de underground muziek. We hopen dat het zal dienen als leidraad voor nieuwe menselijke verbindingen, ongeremd dansen en blijvende herinneringen”, zegt Simon Nowak, booker van Horst.

Tentoonstelling

Het dancefestival biedt een podium aan opkomend talent, in combinatie met enkele gevestigde namen als Lefto, Le Motel, Fais Le Beau, Hunee Midland of Palms Trax. Het verfijnde festival staat ook gekend voor haar artistieke inval. De Horst-tentoonstelling wordt dit jaar gecoproduceerd door KANAL-Centre Pompidou en is voor het eerst tijdens het festival geopend.

Alle zaterdag- en combitickets voor Horst zijn al uitverkocht. Er zijn enkel nog vrijdag- en zondagtickets beschikbaar.