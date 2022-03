“Oekraïense leiding moet alle nationaliteiten vertegenwoordigen”: Rusland lijkt gevluchte Janoekovitsj weer aan de macht te willen

Rusland wil de samenstelling van de toekomstige regering van Oekraïne voorschrijven. “Het Oekraïense volk kiest zijn leiding”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, in een interview met de tv-zender Al Jazeera, waaruit het persbureau Tass woensdag citeerde. “Maar de leiding moet alle nationaliteiten van Oekraïne vertegenwoordigen”, eiste Lavrov. Een Oekraïense krant zegt te weten wie de Russen naar voren willen schuiven als nieuwe president in het land: Viktor Janoekovitsj.

Rusland heeft er herhaaldelijk zijn beklag over gedaan dat de prowesterse regering van Oekraïne Russischtaligen en vooral Russen in het oosten van het land discrimineert. In Moskou was al meermaals sprake van een “genocide” op de Russischtalige bevolking, ondanks gebrek aan bewijzen.

Lavrov verweet de Oekraïners dat ze niet echt geïnteresseerd zijn in onderhandelingen met Rusland. “We zijn bereid tot een tweede onderhandelingsronde, maar de Oekraïense zijde talmt, op aansturen van de Amerikanen”, zei de minister, zonder dat hij daarvoor bewijzen aandroeg. “Het Westen weigert samen met ons aan een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur te werken”, aldus Lavrov.

Demilitarisering

Vanuit Kiev is nog geen bevestiging gekomen van nieuwe onderhandelingen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, schreef op Facebook: “Wanneer de nieuwe onderhandelingen plaatsvinden, is nog niet bekend”. Volgens het Kremlin is de Russische zijde bereid om nog woensdagavond verder te praten.

Moskou eist onder meer een “demilitarisering” van Oekraïne en de erkenning van de Russische heerschappij over de Krim, het Oekraïense schiereiland aan de Zwarte Zee. “De Krim behoort tot Rusland, dat staat niet ter discussie”, voerde Lavrov aan. Over de wereldwijde massale sancties tegen Rusland zei de buitenlandminister: “Rusland heeft veel vrienden, het is onmogelijk ons te isoleren”.

Vermeende discriminatie

Rusland stelt dat sinds prowesterse Oekraïners in 2014 de macht grepen in Kiev, de Russischtalige Oekraïners en/of etnische Russen worden gediscrimineerd en vervolgd. Ongeveer driekwart van de bevolking is etnisch Oekraïens en rond de 18 procent Russisch. Russisch wordt veel gesproken als eerste taal in het oosten en zuiden van het land. Daarnaast leven er nog meer nationaliteiten inclusief Polen en Roemenen.

De val van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in 2014 was volgens het Westen het gevolg van een volksopstand die was ontstaan toen hij zich afkeerde van de Europese Unie. In Russische ogen was het een vooral door Amerikanen bekokstoofde staatsgreep. Die werd volgens Rusland onder meer uitgevoerd met behulp van extreemrechtse milities. Die bestaan nog steeds volgens het Kremlin, dat daarom Oekraïne nu wil ‘denazificeren’.

Het op Rusland gerichte oosten van het land kwam in 2014 in opstand en twee regio’s scheidden zich af. Rusland erkende die twee recent als onafhankelijke republiekjes en stelt nu dat die met militair ingrijpen moeten worden beschermd tegen onder meer de extreemrechtse milities.

Opvallend is dat een Oekraïense krant, Ukrayinska Pravda, woensdag meldt dat de Russen al goed weten wie ze aan de macht willen brengen in Oekraïne. Het zou gaan om die gevluchte Janoekovitsj, die in Minsk woont sinds 2014. Volgens de krant wordt achter de schermen alles voorbereid om hem terug te brengen naar Oekraïne zodat hij de macht kan grijpen, of om een boodschap van hem te verspreiden onder de bevolking om hem weer in de gratie te laten vallen.