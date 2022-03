Vincent Kompany staat voor cruciale halve finale tegen Eupen: “Superbelangrijk, maar niet emotioneel worden”

Anderlecht ambieert een prijs dit seizoen en dan is de Beker een belangrijk objectief. Na de 2-2 in Eupen, moet paars-wit morgen in eigen huis doorstoten naar de finale. Uitdoelpunten tellen niet waardoor er moet gewonnen worden. Vincent Kompany behoudt de focus. “We moeten daar niet met knikkende knieën staan.”

Het is van 2008 geleden dat Anderlecht de beker won, de laatste verloren finale dateert van 2015. Paars-wit snakt nog eens naar een Cup en dus is het Lotto Park uitverkocht tegen Eupen. De poort naar de finale moet opengeduwd worden. “Het feit dat deze wedstrijd is uitverkocht, zegt alles”, aldus Vincent Kompany. “Dit toernooi leeft. Het is belangrijk voor de club en onze supporters. We willen ons beste niveau brengen.”

Toch zijn de zenuwen straks gespannen. Dat zag je al in de competitiematch tegen OHL. Een uitschakeling tegen Eupen zou zwaar aankomen. “Stress? We mogen ons niet laten meeslepen in de perceptie en de emoties. We moeten hier niet met knikkende knieën staan. Wat als je dan later ooit een WK-finale of een belangrijke kwalificatiematch voor een EK moet afwerken. Het beste is focussen op de wedstrijd zelf. Vaak zijn er zenuwen die eerste tien minuten, maar dan hebben spelers door dat ze zichzelf niet onder druk moeten zetten en gewoon in hun ritme moeten komen. Het is zelfs niet nodig om die eerste tien minuten te verliezen. We moeten niet te emotioneel worden. Als ik één ding kan overbrengen vanuit mijn ervaring, dan is het hoe het is om zo’n eerste halve finale te spelen, of een eerste finale. Het is superbelangrijk, maar je moet vol vertrouwen naar die wedstrijd gaan en het gewoon bekijken als een partij die je moet winnen.”

In de competitie kreeg Eupen hier onlangs een 4-1 pandoering. Anderlecht is de grote favoriet. “We hebben een gameplan waarbij onze sterke punten uit de verf moeten komen en hun sterke punten geneutraliseerd worden. We gaan onze kansen moeten grijpen.”

Pas zondag niet coachen

Morgenavond kan Kompany nog coachen voor de dug-out. Na zijn rode kaart op Leuven is hij pas zondag in de competitie tegen Oostende geschorst. Hoe kijkt de coach daar nu op terug? “Ik ben al meer bezig met Eupen dan met die fase van vier dagen geleden. Jullie hebben ook de beelden gezien. De ref gaf toe dat hij eerder had moeten fluiten...Ik moet naar mezelf kijken en hij moet naar zichzelf kijken. Weet je, als ik na zo’n match ’s avonds thuiskom, kan ik klagen tegen mijn vrouw dat hij in de fout ging en voel ik me opgelucht. De volgende dag analyseer ik mezelf en besef ik dat ik ook fouten maak. Of er verbale limieten zijn overschreden? Bedoel je in gedachten of in woorden? (lacht). Neen, er is geen grens overschreden, maar ik ben ook menselijk. Dus reageer ik ook eens emotioneel, maar ik leer daar ook uit.”

Zondag tegen Oostende mag Kompany niet op de bank zitten. Waar gaat hij dan wel plaatsnemen? “Ik moet nog ontdekken waar ik mag zitten en wat ik mag doen. Misschien in mijn living, of in de tribune of in de kop. Het feit dat ik niet kan coachen langs de lijn hoort erbij. De spelers kennen hun taken van in de voorbereiding en weten wat ze moeten doen. Mijn assistenten kunnen ook bijsturen... Maar Oostende: dat is nog lang tot die match. Eerst Eupen in de beker.”

