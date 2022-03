Vincent Kompany over nakende transfer van supertalent Rayane Bounida: “Hij is nog een kind”

Er is veel te doen over Rayane Bounida. Het supertalent van Anderlecht wordt morgen 16 en voetbalt vanaf volgend seizoen bij Ajax Amsterdam. Vincent Kompany ging héél kort in op het dossier. “Rayane Bounida? Hij is een jongen van 15 jaar. Dat is nog een kind. Als ik kijk naar mijn dochter die straks 12 wordt. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Je mag zo’n jongen geen extra druk opleggen.”