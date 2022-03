Ex-wereldkampioen biatlon sluit zich aan bij Oekraïens leger

De 30-jarige Pidroetsjni was een maand geleden nog in Peking voor de Olympische Winterspelen en mengt zich nu in de oorlog die Rusland begonnen is tegen zijn thuisland. “Ik ben iedereen dankbaar die me schrijft en zich zorgen maakt om mijn familie”, schrijft hij op Instagram bij een foto van zichzelf in legeroutfit. “En ook degenen die Oekraïne steunen en helpen. Ik ben op dit moment in mijn thuisstad Ternopil om te dienen in het leger.”

