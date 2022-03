Waarom vlogen militaire vliegtuigen afgelopen nacht over Antwerpen?

In Facebookgroepen van onder meer Ranst, Grobbendonk, Edegem, Leopoldsburg, Berchem, Mortsel, Lier en Heist-op-den-Berg verschenen dinsdagavond rond 20 uur verschillende ongeruste berichten over overvliegende vliegtuigen. Mensen vroegen zich af of het iets te maken had met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Koen Vanheste, commandant op de vliegbasis van Kleine-Brogel, liet intussen aan VRT NWS weten dat het gaat het om aangekondigde oefenvluchten. “Ik kan me voorstellen dat mensen ongerust zijn gezien de huidige situatie, maar de vluchten van gisteravond hebben niets te maken met Oekraïne. Het ging hier om standaard trainingsvluchten die we elke maandag- en dinsdagavond organiseren.”

“Zelfs al vliegen onze vliegtuigen hoog, toch hoor je dat nog altijd op de grond. Dat mensen dat nu meer opmerken dan anders, is vast psychologisch te verklaren gezien de situatie in Oekraïne”, aldus Vanheste. “Als mensen iets horen dat hen ongerust maakt, kunnen ze altijd onze sociale media checken. Daar worden testvluchten altijd aangekondigd.”