Twitter-account van Jan Jambon gehackt: “CST afgeschaft, zo moeilijk is dat niet”

Het was schrikken voor wie Jan Jambon volgt op Twitter. Woensdagnamiddag was er plots een tweet met volgende tekst: “Het CST is afgeschaft. Zie zo moeilijk is dat toch niet.” Daarna retweette de minister-president een tweet waarin allerlei propaganda van antivaxers te lezen is. Ook zijn bio op de microblogsite veranderde plots. “Vlaams Minister-president / Jeanneke Heps / Titelvoerend burgemeester Brasschaat.” Mensen die zich vragen stellen bij het vreemde gedrag, krijgen een laconiek antwoord. “Oeps, ik zal misklikt hebben.”

De woordvoerder van de minister-president bevestigt de hack. “We zijn volop bezig de nodige stappen aan het zetten om het account weer onder controle te krijgen.” Nadien volgt een onderzoek, maar of ooit zal duidelijk worden wie even Jambon speelde, is nog maar de vraag.