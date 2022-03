Wat is Poetin van plan met kerncentrale? En past hij zijn ‘wurgstrategie’ ook toe in Kiev? “Hij heeft twee opties”

Op dag zeven van het Russische offensief in Oekraïne nemen de Russische troepen steeds meer strategisch belangrijke plaatsen in. Zo claimen ze de controle te hebben over de kerncentrale in Zaporizja, tevens de grootste van Europa. Ook het oprukkende legerkonvooi komt steeds dichter bij Kiev. Wat de Oekraïense hoofdstad dan te wachten staat? “Poetin kijkt nu nog even de kat uit de boom, maar eens daar heeft hij twee opties”, zegt oud-kolonel en defensiespecialist Roger Housen.